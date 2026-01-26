Челсі достроково поверне свого захисника з оренди в Боруссії Дортмунд – інсайдер
Лондонський Челсі вирішив повертнути свого захисника Аарона Ансельміно з дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє Нікола Скіра.
"Сині" вирішили скористатися пунктом про відкликання у орендній угоді.
Період у Дортмунді видався для Ансельміно неоднозначним. 20-річний аргентинські центральний захисник провів лише 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Гравець є вихованцем аргентинського Бока Хуніорс, з якого і перейшов в Челсі у 2024 році.
Нагадаємо, що лондонці вивчають можливість підписання бразильського півзахисника Дугласа Луїса на правах оренди на решту поточного сезону.