Ексголкіпер Челсі залишив клуб заради роботи зі збірною Англії

Колишній голкіпер Челсі Енріке Іларіу, який працював тренером воротарів у лондонському клубі, залишив свою посаду.

Про це повідомляє The Athletic.

Іларіу виступав за "синіх" у період з 2006 по 2014 рік, після чого він завершив кар'єру. У 2016 році він повернувся до клубу, ставши тренером воротарів.

За інформацією джерела, 49-річний португалець прийняв рішення залишити "Стемфорд Бридж", щоб приєднатися до тренерського штабу Томаса Тухеля, який почне працювати зі збірною Англії 1 січня 2025 року.

Варто зазначити, що Іларіу та Тухель вже працювали разом, коли німецький спеціаліст очолював "пенсіонерів" з січня 2021 року по вересень 2023 року.

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Челсі не шукатиме заміну, оскільки у штабі головного тренера Енцо Марески все ще залишаються тренер воротарів Мікеле Де Бернардін і колишній кіпер лондонців Віллі Кабальєро.

У клубі також є Джеймс Расселл, який є асистентом тренера воротарів першої команди та керівником академії воротарів, а також керівник воротарів Челсі Бен Робертс.

Нагадаємо, що легенда та колишній тренер Челсі Френк Лемпард близький до того, щоб повернутися до роботи, очоливши клуб з Чемпіоншипа.