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Фернандес публічно вибачився за расистську пісню про французів

Владислав Уткін — 17 липня, 07:40
Фернандес публічно вибачився за расистську пісню про французів

Півзахисник збірної Аргентини та Челсі Енцо Фернандес публічно попросив вибачення за виконання расистської пісні про гравців збірної Франції.

23-річний хавбек написав про це у сторіс в інстаграмі.

"Я хочу щиро вибачитися за відео, опубліковане на моєму акаунті в інстаграмі під час святкування національної збірної.

Пісня містить вкрай образливу лексику, і цим словам немає жодного виправдання.

Я виступаю проти дискримінації у всіх її формах і прошу вибачення за те, що піддався ейфорії святкування Копа Америка.

Це відео, цей момент, ці слова не відображають моїх переконань чи мого характеру. Я щиро перепрошую", — написав Фернандес.

Нагадаємо, що після цього скандалу французькі одноклубники Енцо по Челсі відписались від аргентинця у соцмережах. Захисник лондонців Веслі Фофана публічно засудив поведінку свого партнера по клубу.

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Енцо Фернандес

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