Фернандес публічно вибачився за расистську пісню про французів
Півзахисник збірної Аргентини та Челсі Енцо Фернандес публічно попросив вибачення за виконання расистської пісні про гравців збірної Франції.
23-річний хавбек написав про це у сторіс в інстаграмі.
"Я хочу щиро вибачитися за відео, опубліковане на моєму акаунті в інстаграмі під час святкування національної збірної.
Пісня містить вкрай образливу лексику, і цим словам немає жодного виправдання.
Я виступаю проти дискримінації у всіх її формах і прошу вибачення за те, що піддався ейфорії святкування Копа Америка.
Це відео, цей момент, ці слова не відображають моїх переконань чи мого характеру. Я щиро перепрошую", — написав Фернандес.
Нагадаємо, що після цього скандалу французькі одноклубники Енцо по Челсі відписались від аргентинця у соцмережах. Захисник лондонців Веслі Фофана публічно засудив поведінку свого партнера по клубу.