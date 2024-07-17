Фернандес публічно вибачився за расистську пісню про французів

Півзахисник збірної Аргентини та Челсі Енцо Фернандес публічно попросив вибачення за виконання расистської пісні про гравців збірної Франції.

23-річний хавбек написав про це у сторіс в інстаграмі.

"Я хочу щиро вибачитися за відео, опубліковане на моєму акаунті в інстаграмі під час святкування національної збірної.

Пісня містить вкрай образливу лексику, і цим словам немає жодного виправдання.

Я виступаю проти дискримінації у всіх її формах і прошу вибачення за те, що піддався ейфорії святкування Копа Америка.

Це відео, цей момент, ці слова не відображають моїх переконань чи мого характеру. Я щиро перепрошую", — написав Фернандес.