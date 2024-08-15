Співвідношення 2 до 1: Челсі пропонує Наполі двох гравців в обмін на Осімхена

Лондонський Челсі, за який грає українець Михайло Мудрик, готовий віддати Наполі двох своїх гравців, в обмін на форварда Віктора Осімхена.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, раніше "сині" пропонували продати Ромелу Лукаку і суму в 60+10 мільйонів євро, але зараз вони готові додати до угоди півзахисника молодіжної збірної Італії Чезаре Казадеї. Варто додати, що у трансфері Лукаку особисто зацікавлений наставник Наполі Антоніо Конте.

Але наразі відповідь неаполітанців щодо угоди про Осімхена невідома. Зазначимо, що нігерійцем також цікавилось керівництво ПСЖ та Арсенала, за який грає Олександр Зінченко. В минулому сезоні Віктор забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Челсі оголосили про підписання нового договору з Коулом Палмером, а також підсилились воротарем Вільярреала Філіпом Йоргенсеном.