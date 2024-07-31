Челсі оголосив про підписання данського воротаря
Воротар Вільярреала Філіп Йоргенсен став гравцем лондонського Челсі.
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
Контракт з данським голкіпером розрахований на 7 років. Раніше повідомлялося, що сума трансферу склала 25 млн євро.
У попередньому сезоні Йоргенсен провів 37 матчів за Вільярреал, у яких пропустив 64 голи та 6 разів залишив ворота "сухими".
Нагадаємо, що Челсі та Реал планували здійснити обмін воротарями — Андрій Лунін мав вирушити у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид, однак трансфер зірвався.