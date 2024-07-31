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Челсі оголосив про підписання данського воротаря

Станіслав Лисак — 31 липня, 08:04
Челсі оголосив про підписання данського воротаря

Воротар Вільярреала Філіп Йоргенсен став гравцем лондонського Челсі.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Контракт з данським голкіпером розрахований на 7 років. Раніше повідомлялося, що сума трансферу склала 25 млн євро.

У попередньому сезоні Йоргенсен провів 37 матчів за Вільярреал, у яких пропустив 64 голи та 6 разів залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, що Челсі та Реал планували здійснити обмін воротарями — Андрій Лунін мав вирушити у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид, однак трансфер зірвався.

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