Арсенал зацікавлений у трансфері лідера Наполі

Арсенал зацікавлений у підписанні нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє calcionapoli24.

Представники лондонського клубу звязалися з агентом форварда та обговорювали можливість переходу гравця в Арсенал влітку. Інші деталі наразі невідомі.

Сума викупу Осімхена складає 130 млн євро. Його контракт чинний до липня 2026 року.

Нападник у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що французький ПСЖ близький до підписання Осімхена