Арсенал зацікавлений у трансфері лідера Наполі
Арсенал зацікавлений у підписанні нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє calcionapoli24.
Представники лондонського клубу звязалися з агентом форварда та обговорювали можливість переходу гравця в Арсенал влітку. Інші деталі наразі невідомі.
Сума викупу Осімхена складає 130 млн євро. Його контракт чинний до липня 2026 року.
Нападник у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що французький ПСЖ близький до підписання Осімхена