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Челсі оголосив про підписання контракту з головною зіркою команди

Станіслав Лисак — 13 серпня, 22:10
Челсі оголосив про підписання контракту з головною зіркою команди

Півзахисник Челсі Коул Палмер підписав довгостроковий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Новий договір розраховний до 2033 року, попередній закінчувався у 2031-му. Керівництво клубу прийняло рішення після його дебютного сезону, в якому він відзначився 27 голами та віддав 15 асистів у 48 матчах.

Нагадаємо, що 22-річний півзахисник збірної Англії приєднався до "синіх" влітку 2023 року з Манчестер Сіті за понад 40 млн євро.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 він відзначився історичним досягненням за Челсі. Палмер став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

Напередодні Челсі підписав португальського півзахисника, який є конкурентом по позиції для українського вінгера Михайла Мудрика.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Коул Палмер

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