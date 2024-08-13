Челсі оголосив про підписання контракту з головною зіркою команди

Півзахисник Челсі Коул Палмер підписав довгостроковий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Новий договір розраховний до 2033 року, попередній закінчувався у 2031-му. Керівництво клубу прийняло рішення після його дебютного сезону, в якому він відзначився 27 голами та віддав 15 асистів у 48 матчах.

Cole Palmer 2033. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2024

Нагадаємо, що 22-річний півзахисник збірної Англії приєднався до "синіх" влітку 2023 року з Манчестер Сіті за понад 40 млн євро.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 він відзначився історичним досягненням за Челсі. Палмер став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

Напередодні Челсі підписав португальського півзахисника, який є конкурентом по позиції для українського вінгера Михайла Мудрика.