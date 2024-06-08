Челсі прийняв рішення щодо майбутнього Лукаку
Лондонський Челсі визначився з рішенням щодо майбутнього бельгійського нападника Ромелу Лукаку. "Сині" не мають наміру віддавати гравця в оренду.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво Челсі дало зрозуміти Наполі, який цікавиться гравцем, що їм доведеться виплатити суму викупу, яка складає 38 млн фунтів. Ще один варіант для неаполітанців — продати форварда Віктора Осімхена в лондонський клуб.
Зазначається, що "сині" готові розглянути пропозиції щодо Лукаку від клубів із Саудівської Аравії.
Ромелу сезон-2023/24 відіграв за Рому на правах оренди. У сезоні-2023/24 він зіграв 47 матчів, забив 21 м'яч та віддав 4 асисти. Його контракт з лондонцями чинний до літа 2026 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антоніо Конте, який напередодні очолив Наполі, хоче бачити Лукаку у своїй команді.