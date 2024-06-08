Наполі зробив пропозицію Челсі щодо Лукаку

Італійський Наполі зробив пропозицію лондонському Челсі стосовно трансферу бельгійського нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що керівництво неаполітанців пропонує "пенсіонерам" 15+3 мільйонів євро, проте команда Михайла Мудрика хоче отримати 48 мільйонів.

Лукаку сезон-2023/24 відіграв за Рому на правах оренди. У сезоні-2023/24 він зіграв 47 матчів, забив 21 м'яч та віддав 4 асисти. Його контракт з лондонцями чинний до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антоніо Конте, який напередодні очолив Наполі, хоче бачити Лукаку у своїй команді.