Конте визначив першочерговий трансфер Наполі

Антоніо Конте, який повинний очолити Наполі, хоче запросити у команду бельгійського нападника Челсі Ромелу Лукаку.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

Наразі переговорів щодо трансферу гравця немає. Форвард вирішить питання щодо свого майбутнього після чемпіонату Європи-2024.

Лукаку сезон-2023/24 відіграв за Рому на правах оренди. Його контракт з лондонцями чинний до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче придбати найкращого бомбардира Наполі Віктора Осімхена, але за інформацією Романо, нігерієць наразі не входить у список цілей "аристократів" на літнє трансферне вікно.