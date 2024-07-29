Челсі близький до підписання нового воротаря

Воротар Вільярреала та збірної Норвегії Філіп Йоргенсен близький до переходу в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сума трансферу складе 25 млн євро, а контракт з гравцем буде розрахований до 2031 року.

Фабріціо Романо зазначає, що Йоргенсен завтра пройде медичне обстеження в США, де Челсі проведуть кілька товариських матчів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Челсі Енцо Марекса не вражений жодним із чотирьох наявних кіперів у команді (Роберт Санчес, Кепа Аррісабалага, Джордже Петрович, Габріель Слоніна).

У попередньому сезоні Йоргенсен провів 37 матчів за Вільярреал, у яких пропустив 64 голи та 6 разів залишив ворота "сухими".