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Челсі підписав одну з найкращих гравчинь світу

Владислав Уткін — 17 липня, 12:40
Челсі підписав одну з найкращих гравчинь світу

Лондонський Челсі оголосив трансфер захисниці збірної Англії та Барселони Люсі Бронз.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Контракт із 32-річною футболісткою розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Бронз залишає Барселону на правах вільного агента після закінчення терміну дії контракту.

Люсі виступала за каталонську команду з 2022 року. До цього футболістка грала у французькому Ліоні та низці англійських клубів: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Евертон та Сандерленд.

Бронз визнавалась найкращою футболісткою року у 2018 та 2020 роках за версією BBC. У 2019 році стала першою англійкою, яка виграла аналогічну нагороду від УЄФА. Видання Men in Blazers додала Бронз у топ-100 найкращих футболістів (чоловіки та жінки) за всю історію.

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