Челсі підписав одну з найкращих гравчинь світу
Лондонський Челсі оголосив трансфер захисниці збірної Англії та Барселони Люсі Бронз.
Про це повідомила пресслужба "синіх".
Контракт із 32-річною футболісткою розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Бронз залишає Барселону на правах вільного агента після закінчення терміну дії контракту.
Люсі виступала за каталонську команду з 2022 року. До цього футболістка грала у французькому Ліоні та низці англійських клубів: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Евертон та Сандерленд.
Бронз визнавалась найкращою футболісткою року у 2018 та 2020 роках за версією BBC. У 2019 році стала першою англійкою, яка виграла аналогічну нагороду від УЄФА. Видання Men in Blazers додала Бронз у топ-100 найкращих футболістів (чоловіки та жінки) за всю історію.