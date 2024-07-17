Челсі підписав одну з найкращих гравчинь світу

Лондонський Челсі оголосив трансфер захисниці збірної Англії та Барселони Люсі Бронз.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Контракт із 32-річною футболісткою розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Бронз залишає Барселону на правах вільного агента після закінчення терміну дії контракту.

You better believe it: Lucy Bronze is a Blue. pic.twitter.com/LKguK6gV30 — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 17, 2024

Люсі виступала за каталонську команду з 2022 року. До цього футболістка грала у французькому Ліоні та низці англійських клубів: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Евертон та Сандерленд.

Бронз визнавалась найкращою футболісткою року у 2018 та 2020 роках за версією BBC. У 2019 році стала першою англійкою, яка виграла аналогічну нагороду від УЄФА. Видання Men in Blazers додала Бронз у топ-100 найкращих футболістів (чоловіки та жінки) за всю історію.