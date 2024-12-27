Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі може обміняти Мудрика на нападника Інтера

Станіслав Лисак — 27 грудня 2024, 13:41
Челсі може обміняти Мудрика на нападника Інтера
Getty Images

Челсі готовий запропонувати Інтеру обмін українського футболіста Михайла Мудрика на аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє італійське видання Calciomercato з посиланням на El Grafico.

Окрім українця до угоди про трансфер Мартінеса можуть увійти Бенуа Бадьяшиль та Карні Чуквуемеку, також Челсі запропонує грошову компенсацію.

Зазначається, що наразі в Лаутаро невдалий період в складі "нерадзуррі", а Челсі шукає зіркову "дев'ятку", що може стати каталізатором для переходу.

Нагадаємо, що напередодні Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.

Інтер Челсі Лаутаро Мартінес Михайло Мудрик

Челсі

Ліверпуль пропустив першим, але переграв Лестер, Вулвз у більшості обіграв МЮ в АПЛ
Палмер побив рекорд Челсі, який тримався понад 20 років
Мареска: Незадоволеним гравцям краще залишити Челсі
Лемпард – про звільнення з Челсі: Було дуже боляче
Лідер АПЛ стежить за Забарним та ще двома гравцями Борнмута

Останні новини