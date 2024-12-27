Челсі може обміняти Мудрика на нападника Інтера

Челсі готовий запропонувати Інтеру обмін українського футболіста Михайла Мудрика на аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє італійське видання Calciomercato з посиланням на El Grafico.

Окрім українця до угоди про трансфер Мартінеса можуть увійти Бенуа Бадьяшиль та Карні Чуквуемеку, також Челсі запропонує грошову компенсацію.

Зазначається, що наразі в Лаутаро невдалий період в складі "нерадзуррі", а Челсі шукає зіркову "дев'ятку", що може стати каталізатором для переходу.

Нагадаємо, що напередодні Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.