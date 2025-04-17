АПЛ перенесла матч Челсі – Манчестер Юнайтед: відома причина

Матч 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Манчестер Юнайтед перенесений з 18 на 16 травня.

Про це повідомляє ВВС.

Причиною такого рішення став перетин з фіналом жіночого Кубку Англії між цими ж командами.

Спочатку всі десять матчів передостаннього туру планувалося провести одного дня – неділю, 18 травня. Основною причиною був фінал чоловічого кубка, який відбудеться на "Вемблі" у суботу, 17-го числа.

Однак Челсі та Манчестер Юнайтед самі попросили Прем'єр-лігу про перенесення їхнього матчу з неділі, щоб уболівальники мали змогу безперешкодно переглянути фінальний матч жіночих команд, який відбудеться на головному стадіоні Англії того ж дня, о 15:30 за київським часом.

Також з недільного слоту вибився ще один поєдинок: Брайтон та Ліверпуль зіграють у понеділок, 19 травня. Інші вісім матчів туру пройдуть 18-го.

Нагадаємо, у 32 турі АПЛ Челсі зіграв унічию з Іпсвічем, а МЮ розгромно програв Ньюкаслу.