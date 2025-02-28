Не всіх можна зробити щасливими, – Боелі відповів фанатам Челсі, які закликають бізнесмена піти

Власник лондонського Челсі Тодд Боелі прокоментував акції протесту фанатів, які закликають його продати клуб та піти.

Слова бізнесмена наводить Talksport.

"Чим скоріше ви зрозумієте, що не зможете зробити всіх навколо щасливими, тим більше свободи отримаєте.

Ми просто намагаємось виконати план і рухаємось у правильному напрямку. Тенденція дуже вірна, це важливо.

У червні буде три роки, як я при владі у Челсі. Це не так багато, особливо коли тобі вже 50, 60 або 70 років", – розповів Боелі.