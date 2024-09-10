Ребров назвав стартовий склад на гру проти Чехії

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом збірної України на гру другого туру Ліги націй УЄФА проти Чехії.

Про це повідомляє УЄФА.

Склади команд

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Шапаренко — Мудрик, Ярмоленко, Ванат

Чехія: Коварж — Крейчи, Вітик, Зелени — Черв, Провод, Соучек, Цоуфал — Черни, Щульц — Черни

Збірна України вийде у жовтих кольорах форми, чехи обрали комплект форми червоного кольору.

Напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в поєдинку з чехами.

Зазначимо, що матчі першого туру були невдалими для збірних. "Синьо-жовті" програли Албанії, а чехи у Грузії зазнали розгрому від місцевої збірної.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.