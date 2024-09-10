Збірні України та Чехії визначилися з кольорами форми на матч Ліги націй

Сьогодні, 10 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B у жовтих кольорах форми.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Господарі поля гратимуть у традиційному, червоному комплекті, екіпірування. Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в поєдинку з чехами.

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