Чеберко: Збірна України має показати свою реакцію на поразку від Канади
Захисник національної збірної України Євген Чеберко вважає, що команда у грі з Новою Зеландією має показати свою реакцію на поразку від Канади (2:4) у першому матчі Canadian Shield.
Цитує гравця УАФ.
"Гадаю, що виступати у складі своєї національної збірної для кожного гравця — це привілей. Тому не можна казати про якусь нестачу мотивації. Кожен футболіст хоче грати за збірну. Особливо в такий непростий час ми хочемо продемонструвати, що наша країна сильна і здатна боротися.
Тренери нам уже показали відеоаналіз матчу з Канадою. Вказали нам на наші помилки. Сподіваюся, ця робота допоможе і в грі з Новою Зеландією, і вже у кваліфікації ЧС-2026.
Ми знаємо, що очікувати від цього суперника. Але я не хочу дуже багато говорити… Все спробуємо продемонструвати на полі. Ми маємо показати свою реакцію на поразку від Канади", – розповів Чеберко.
Зустріч України та Нової Зеландії відбудеться 10 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Початок о 23:50 за київським часом.
Напередодні підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від збірної Канади. Нагадаємо, що згідно з форматом турніру за перемогу в основний час команда заробляє 3 очки, за перемогу в серії пенальті – 2, а за поразку в серії пенальті можна заробити один заліковий бал.