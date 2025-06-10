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Чеберко: Збірна України має показати свою реакцію на поразку від Канади

Олександр Булава — 10 червня 2025, 13:07
Чеберко: Збірна України має показати свою реакцію на поразку від Канади
Євген Чеберко
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Захисник національної збірної України Євген Чеберко вважає, що команда у грі з Новою Зеландією має показати свою реакцію на поразку від Канади (2:4) у першому матчі Canadian Shield.

Цитує гравця УАФ.

"Гадаю, що виступати у складі своєї національної збірної для кожного гравця — це привілей. Тому не можна казати про якусь нестачу мотивації. Кожен футболіст хоче грати за збірну. Особливо в такий непростий час ми хочемо продемонструвати, що наша країна сильна і здатна боротися.

Тренери нам уже показали відеоаналіз матчу з Канадою. Вказали нам на наші помилки. Сподіваюся, ця робота допоможе і в грі з Новою Зеландією, і вже у кваліфікації ЧС-2026.

Ми знаємо, що очікувати від цього суперника. Але я не хочу дуже багато говорити… Все спробуємо продемонструвати на полі. Ми маємо показати свою реакцію на поразку від Канади", – розповів Чеберко.

Зустріч України та Нової Зеландії відбудеться 10 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Початок о 23:50 за київським часом.

Напередодні підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від збірної Канади. Нагадаємо, що згідно з форматом турніру за перемогу в основний час команда заробляє 3 очки, за перемогу в серії пенальті – 2, а за поразку в серії пенальті можна заробити один заліковий бал.

Збірна України з футболу Євген Чеберко

Євген Чеберко

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