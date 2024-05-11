Чайка на виїзді здолала Тростянець, Дружба розгромила Кудрівку: результати матчів Другої ліги

Відбулися 3 поєдинки в межах 28 туру Другої ліги України з футболу

Чайка здобула перемогу над Тростянцем. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Дружба Мирівка розгромила Кудрівку — 0:3.

Лідер чемпіонату ЮКСА здобула перемогу над Нивою з рахунком 1:3.

Чемпіонат України — Друга ліга

28 тур, 11 травня

Тростянець — Чайка 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Клименко 78, 0:2 - Клименко 90+3

Кудрівка — Дружба Мирівка 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - Сомов 33, 0:2 - Казаков 37, 0:3 - Колесник 90+2

Нива — Юкса 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Матеус 26, 1:1 - Варяник 46, 1:2 - Грачов 52 (аг), 1:3 - Есеола 90+2

Турнірна таблиця

Відтак лідери Другої ліги сьогодні очки не втрачали. ЮКСА залишається на вершині турнірної таблиці з перевагою в 1 очко над Дружбою.



























