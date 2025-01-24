Сваток – про кваліфікацію ЧС-2026: Україна має складну групу, сьогодні всі команди вміють грати

Центрбек Остіна та збірної України Олександр Сваток прокоментував кваліфікацію чемпіонату світу 2026 року, в якій "жовто-сині" зіграють з Азербайджаном, Ісландією та Францією або Хорватією.

На тему майбутнього мундіалю 30-річний українець поговорив під час інтерв'ю пресслужбі ФІФА.

"Це дуже складна група. Той, хто думає, що вона легка, помиляється. Сьогодні всі команди вміють грати добре і компактно. Легких ігор більше немає, всі навчилися грати більш структуровано, з власними планами та завданнями, які потрібно виконати. Це складна група, але я сподіваюся, що все пройде добре, і Україна буде готова. Однак не варто очікувати, що буде легко. Ми повинні підходити до кожної гри з великою відповідальністю та правильним настроєм. Тоді все буде добре", – сказав Сваток.

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Футболіст розповів про важливість потрапляння на турнір для України.

"Я впевнений, що Україна готується до кваліфікації. Українські вболівальники вимогливі, вони не приймуть нічого меншого. Вся справа у виконанні завдання, і я впевнений, що збірна зробить все можливе, щоб виправдати їхні очікування і пройти кваліфікацію. Ми – країна, яка любить футбол, і було б чудово, якби ми пройшли кваліфікацію. Я щиро вірю, що ми пройдемо".

Сваток зазначив, що він хотів би допомогти команді Сергія Реброва під час майбутніх кваліфікаційних матчів та зіграти на турнірі, який пройде в США.

"Я був би надзвичайно щасливий і схвильований представляти національну збірну на чемпіонаті світу, тим більше, що зараз я граю в США".

Нагадаємо, що Олександр Сваток перебрався до США минулого літа. За трансфер захисника Остін заплатив Дніпру-1 трохи більше одного мільйона євро.

У новій команді Сваток встиг взяти участь у шести матчах, у яких він отримав одне попередження.