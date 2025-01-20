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Центрбек Астон Вілли продовжить кар'єру у Фенербахче

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 12:44
Центрбек Астон Вілли продовжить кар'єру у Фенербахче
Дієго Карлос
Getty images

Центральний захисник Астон Вілли Дієго Карлос близький до переходу у Фенербахче.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сторони вже погодили умови особистого контракту та суму компенсації.

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 17 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що до "вілліанів" захисник перейшов із Севільї, у складі якої вигравав Лігу Європи в сезоні-2019/20.

Окрім того, на рахунку Дієго сім матчів та один гол за збірну Бразилії U-23.

Портал Transfermarkt оцінює Карлоса у 11 мільйонів євро.

Раніше колишній захисник Мілана та Фенербахче оголосив про завершення кар'єри.

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