Центрбек Астон Вілли продовжить кар'єру у Фенербахче
Дієго Карлос
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Центральний захисник Астон Вілли Дієго Карлос близький до переходу у Фенербахче.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Сторони вже погодили умови особистого контракту та суму компенсації.
У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 17 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Зазначимо, що до "вілліанів" захисник перейшов із Севільї, у складі якої вигравав Лігу Європи в сезоні-2019/20.
Окрім того, на рахунку Дієго сім матчів та один гол за збірну Бразилії U-23.
Портал Transfermarkt оцінює Карлоса у 11 мільйонів євро.
Раніше колишній захисник Мілана та Фенербахче оголосив про завершення кар'єри.