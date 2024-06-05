Тоттенгем оголосив про відхід чотирьох гравців
Тоттенгем залишили чотири гравці, в яких закінчилися контракти.
Про це лондонський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Йдеться про захисників Еріка Даєра, Раяна Сессеньйона та Джафета Танганга, а також півзахисника Івана Перішича.
Даєр та Перішич продовжать виступати за Баварію та Хайдук відповідно, де вони провели останні півроку на правах оренди. Сессеньйон і Танганга, своєю чергою, стали вільними агентами.
Нагадаємо, раніше Тоттенгем оформив свій перший трансфер літнього міжсезоння.