Баварія визначилась з майбутнім Даєра

Англійський захисник Баварії Ерік Даєр імовірно покине клуб після закінчення контракту, який чинний до наступного літа.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

30-річний оборонець був важливою частиною команди минулого сезону, проте у поточній кампанії він майже не грає. Даєр не підходить новому головному тренеру Вінсену Компані через брак швидкості.

Захисник виступає за Баварію з початку року. Спочатку він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку лише один вихід у стартовому складі – проти Майнца (4:0) у Кубку Німеччини, до цього він чотири рази з’являвся на заміну.

Нагадаємо, Баварія наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини. Наступний матч команда зіграє 2 листопада проти берлінського Уніона.