Як Celtic FC Foundation збирає сотні тисяч фунтів стерлінгів на благодійних матчах

Через добу після фіналу Кубка Шотландії, в якому на Hampden Park Селтік переміг Рейнджерс 1:0, на Celtic Park (фани Селтіка називають його Парадайз — Рай), відбувся благодійний матч Legends Celtic — Legends Borussia Dortmund.

Це був вже 9-й благодійний матч, організований фондом клубу. Дебютний було проведено майже 18 років тому, коли 4 жовтня 2006 року легенди Селтіка зіграли з легендами Ліверпуля. Далі були благодійні матчі з Манчестер Юнайтед та тематичні зустрічі, остання з яких була присвячена боротьбі з раком та відбулася 8 вересня 2018 року.

Після майже 6-річної перерви Celtic FC Foundation організував ще один матч, який відвідали понад 30 тисяч фанів, а чисті збори склали близько 200 тисяч фунтів стерлінгів. Серед 30 тисяч фанів були й українці — Celtic FC Foundation традиційно надав 25 компліментарі тікітс українським біженцям, які зараз мешкають в Шотландії.

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Команди вийшли на поле під культову пісню «You'll Never Walk Alone», яка є гімном обох клубів. Матч закінчився 4:2 на користь Легенд Селтіка.

Кошти, зібрані під час матчу, будуть зосереджені на харчуванні людей, які потребують підтримки та відповіді на поточну кризу вартості життя. Це включатиме продовження та розвиток проєкту Paradise Pit Stop від Celtic FC Foundation у Celtic Park. Також була зроблена пожертва у розмірі 9009 євро на підтримку фонду BDB.

«Матч Legends мав величезний успіх, і ми неймовірно вдячні всім, хто стоїть за лаштунками, хто сприяв цій події, — відзначив виконавчий директор Celtic FC Foundation Тоні Гамільтон. — Ми також надзвичайно вдячні всім колишнім "кельтам", які зіграли в благодійному матчі, а також нашим друзям з Німеччини — дортмундській Боруссії. Завдяки щедрості фанів Селтіка тепер ми можемо просувати амбітні плани, щоб допомогти ще більшій кількості людей у ​​наших громадах».

Максим Розенко, Чемпіон