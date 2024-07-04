Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Український футболіст у списку найдорожчих гравців до 21 року

Андрій Яросименко — 4 липня, 09:54
Український футболіст у списку найдорожчих гравців до 21 року

Півзахисник збірної України потрапив у символічну збірну найдорожчих гравців до 21 року не з п'яти найкращих ліг.

Рейтинг сформував портал Transfermarkt.

Символічна збірна

Воротар: Паскаль Лорец (Швейцарія).

Захисники: Антоніу Сілва (Португалія), Усман Діоманде (Португалія), Букайо Сака (Англія), Амар Дедіч (Боснія і Герцеговина)

Півзахисники: Жуан Невеш (Португалія), Оскар Глух (Ізраїль), Білал Ель-Ханнус (Марокко),

Нападники: Георгій Судаков (Україна), Ендрік Феліпе (Бразилія), Йоган Бакайоко (Бельгія).

Нагадаємо, Судаков та Мудрик потрапили у список найкращих гравців Євро-2024 за показником нарощування небезпеки (xT) біля воріт суперника.

Бакайоко Невеш Георгій Судаков Букайо Сака Усман Діоманде Ендрік Феліпе Антоніу Сілва

Бакайоко

Мілан орендував півзахисника Челсі
Мілан веде переговори щодо повернення Бакайоко
Челсі цікавиться Санчо, Вернером, Обамеянгом, Чілвеллом та Дембеле
ПСЖ цікавиться хавбеком Лестера Ндіді
Монако орендує Бакайоко з правом викупу

Останні новини