Український футболіст у списку найдорожчих гравців до 21 року
Півзахисник збірної України потрапив у символічну збірну найдорожчих гравців до 21 року не з п'яти найкращих ліг.
Рейтинг сформував портал Transfermarkt.
Символічна збірна
Воротар: Паскаль Лорец (Швейцарія).
Захисники: Антоніу Сілва (Португалія), Усман Діоманде (Португалія), Букайо Сака (Англія), Амар Дедіч (Боснія і Герцеговина)
Півзахисники: Жуан Невеш (Португалія), Оскар Глух (Ізраїль), Білал Ель-Ханнус (Марокко),
Нападники: Георгій Судаков (Україна), Ендрік Феліпе (Бразилія), Йоган Бакайоко (Бельгія).
Нагадаємо, Судаков та Мудрик потрапили у список найкращих гравців Євро-2024 за показником нарощування небезпеки (xT) біля воріт суперника.