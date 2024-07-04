Український футболіст у списку найдорожчих гравців до 21 року

Півзахисник збірної України потрапив у символічну збірну найдорожчих гравців до 21 року не з п'яти найкращих ліг.

Рейтинг сформував портал Transfermarkt.

Символічна збірна

Воротар: Паскаль Лорец (Швейцарія).

Захисники: Антоніу Сілва (Португалія), Усман Діоманде (Португалія), Букайо Сака (Англія), Амар Дедіч (Боснія і Герцеговина)

Півзахисники: Жуан Невеш (Португалія), Оскар Глух (Ізраїль), Білал Ель-Ханнус (Марокко),

Нападники: Георгій Судаков (Україна), Ендрік Феліпе (Бразилія), Йоган Бакайоко (Бельгія).

Нагадаємо, Судаков та Мудрик потрапили у список найкращих гравців Євро-2024 за показником нарощування небезпеки (xT) біля воріт суперника.