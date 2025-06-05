Інформація про "бунт" Шевченка та Платіні проти Чеферіна – фейк

Інформація, що президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко та Мішель Платіні готують підґрунтя для вотуму недовіри до президента УЄФА Александера Чеферіна, не відповідає дійсності.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Зазначимо, що про "бунт" сьогодні зранку написали в іспанському ЗМІ Mundo Deportivo, а раніше повідомляли у грецькій газеті Superplus. Проте джерела, наближені до УАФ заперечують наведену там інформацію.

Чеферін очолив УЄФА у вересні 2016 року, замінивши на посаді президента саме Платіні, якого відсторонили у зв’язку зі звинуваченнями в корупції. Згодом французького функціонера виправдали.

Після обрання Чеферін ще двічі вигравав вибори на посаду президента УЄФА – у 2019 і 2023 роках. Термін дії повноважень словенця закінчується в березні 2027 року.

Нагадаємо, 3 квітня Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА. Також під час конгресу УЄФА в Белграді президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.