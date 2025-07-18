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Викрали трофеї та кубки: у Франції пограбували будинок Платіні

Олександр Булава — 18 липня 2025, 23:19
Викрали трофеї та кубки: у Франції пограбували будинок Платіні
Мішель Платіні
Getty Images

Легендарний футболіст і колишній президент УЄФА Мішель Платіні став жертвою пограбування.

Про це повідомляє RMC Sport.

Інцидент стався у п’ятницю, 18 липня, у його будинку на півдні Франції. Платіні прокинувся о 5:30 ранку через шум у саду. Через вікно він помітив чоловіка в капюшоні та чорному одязі. Побачивши Мішеля, зловмисник втік.

Згідно з попередньою інформацією, у Платіні зникло близько двадцяти предметів, переважно спортивні нагороди – трофеї, кубки та медалі. Загальна сума збитків ще не оцінена.

Прокуратура Марселя розпочала розслідування за фактом крадіжки зі зломом. Платіні не зазнав травм і почувається добре після інциденту.

Нагадаємо, у березні апеляційна палата Кримінального суду Швейцарії залишила без змін виправдальний вирок для експрезидента ФІФА Зеппа Блаттера та колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні.

Платіні

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