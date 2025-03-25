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Суд виправдав Платіні та Блаттера у справі щодо шахрайства

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 13:45
Суд виправдав Платіні та Блаттера у справі щодо шахрайства
Зепп Блаттер
BBC

Апеляційна палата Кримінального суду Швейцарії залишила без змін виправдальний вирок для експрезидента ФІФА Зеппа Блаттера та колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Кримінальне переслідування функціонерів розпочалось ще у 2015 році – тоді Платіні та Блаттера звинувачували у привласненні двох мільйонів швейцарських франків.

Суд виправдав функціонерів, але прокуратура вирішила його оскаржити. Втім, апеляційна інстанція залишила рішення без зміни.

Нагадаємо, Зепп очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік і залишив організацію на тлі відсторонення через корупційний скандал.

Мішель Платіні керував УЄФА з 2007 по 2015 рік і також припинив свою діяльність через рішення Арбітражної палати з етики ФІФА.

Раніше французький функціонер звинуватив Чеферіна та Інфантіно у надмірній любові до грошей.

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