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Бєсєдін оцінив можливість повернення в збірну України

Олексій Мурзак — 23 вересня, 17:30
Бєсєдін оцінив можливість повернення в збірну України
Артем Бєсєдін
fcordabasy.kz

Український нападник казахського Ордабаси Артем Бєсєдін хоче повернутися до національної збірної України.

Про таку мету він розповів в інтерв'ю Zbirna.

"Я знаю, що повернусь в збірну України. Для мене це мета номер один. Головне, якісно працювати, грати та забивати. Важливо, щоб не підводило здоров'я. А то після таких травм, як я отримав на Євро-2020, важко прийти до тями.

Я навіть не знав, чи зможу далі виступати. І шлях відновлення був дуже непростим. Зараз я сповнений сил і бажання проявляти себе", – заявив Бєсєдін.

Колишній нападник Динамо Артем Бєсєдін став гравцем казахського Ордбаси у липні 2023 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.

В 2024 році Артем Бєсєдін провів 14 матчів за Ордабаси, відзначившись 3 забитими м'ячами.

Артем Бєсєдін Збірна України з футболу

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