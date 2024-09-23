Бєсєдін оцінив можливість повернення в збірну України
Український нападник казахського Ордабаси Артем Бєсєдін хоче повернутися до національної збірної України.
Про таку мету він розповів в інтерв'ю Zbirna.
"Я знаю, що повернусь в збірну України. Для мене це мета номер один. Головне, якісно працювати, грати та забивати. Важливо, щоб не підводило здоров'я. А то після таких травм, як я отримав на Євро-2020, важко прийти до тями.
Я навіть не знав, чи зможу далі виступати. І шлях відновлення був дуже непростим. Зараз я сповнений сил і бажання проявляти себе", – заявив Бєсєдін.
Колишній нападник Динамо Артем Бєсєдін став гравцем казахського Ордбаси у липні 2023 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.
В 2024 році Артем Бєсєдін провів 14 матчів за Ордабаси, відзначившись 3 забитими м'ячами.