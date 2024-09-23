Бєсєдін оцінив можливість повернення в збірну України

Український нападник казахського Ордабаси Артем Бєсєдін хоче повернутися до національної збірної України.

Про таку мету він розповів в інтерв'ю Zbirna.

"Я знаю, що повернусь в збірну України. Для мене це мета номер один. Головне, якісно працювати, грати та забивати. Важливо, щоб не підводило здоров'я. А то після таких травм, як я отримав на Євро-2020, важко прийти до тями.



Я навіть не знав, чи зможу далі виступати. І шлях відновлення був дуже непростим. Зараз я сповнений сил і бажання проявляти себе", – заявив Бєсєдін.