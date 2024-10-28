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Бувай, футбол: ексгравець Ювентуса відреагував на скандал навколо Золотого м’яча

Ігор Чернявський — 28 жовтня, 21:00
Бувай, футбол: ексгравець Ювентуса відреагував на скандал навколо Золотого м’яча
ФК Вулвергемптон

Колишній півзахисник Ювентуса Маріо Леміна, який наразі виступає за Вулвергемптон, вважає, що Золотий м’яч має отримати Вінісіус Жуніор, а не Родрі.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Так, Родрі – найкращий півзахисник у світі. Але, без сумнівів, найкращий гравець у світі прямо зараз – це Вінісіус Жуніор. Бувай, футбол", – написав Леміна.

Зазначимо, що габонський видалив сторіз невдовзі після публікації.

Нагадаємо, тривалий час Вінісіус Жуніор вважався фаворитом на Золотий м’яч, але сьогодні вдень Фабріціо Романо повідомив, що бразилець, як і решта представників Реала, не прилетить на церемонію вручення престижної нагороди. "Королівський клуб" навіть скасував трансляцію події.

Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію Золотого м’яча-2024.

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