Вердер не зміг перемогти Санкт-Паулі, Бохум зіграв унічию з Уніоном в 31 турі Бундесліги
У неділю, 17 квітня, відбулися заключні матчі 31 туру німецької Бундесліги з футболу.
Так, Бохум зіграв унічию з Уніоном, а Вердер розійшовся миром із Санкт-Паулі.
Бохум наразі йде останнім, команда не виграє вже 5 поспіль матчів, 4 поразки та 1 нічия, і ризикує вилетіти у другу Бундеслігу.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
31 тур, 27 квітня
Бохум – Уніон Берлін 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 17 Голлербах, 1:1 – 68 Беро
Вердер – Санкт-Паулі 0:0
У суботу, 26 квітня, в Німеччині відбулися 5 матчів 31 туру Бундесліги. Баварія могла достроково відсвяткувати чемпіонство у разі перемоги над над Майнцом і поразки Баєра, однак "фармацевти" також перемогли та відклали свято у Мюнхені.