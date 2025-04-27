Вердер не зміг перемогти Санкт-Паулі, Бохум зіграв унічию з Уніоном в 31 турі Бундесліги

У неділю, 17 квітня, відбулися заключні матчі 31 туру німецької Бундесліги з футболу.

Так, Бохум зіграв унічию з Уніоном, а Вердер розійшовся миром із Санкт-Паулі.

Бохум наразі йде останнім, команда не виграє вже 5 поспіль матчів, 4 поразки та 1 нічия, і ризикує вилетіти у другу Бундеслігу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

31 тур, 27 квітня

Бохум – Уніон Берлін 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Голлербах, 1:1 – 68 Беро

Вердер – Санкт-Паулі 0:0

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У суботу, 26 квітня, в Німеччині відбулися 5 матчів 31 туру Бундесліги. Баварія могла достроково відсвяткувати чемпіонство у разі перемоги над над Майнцом і поразки Баєра, однак "фармацевти" також перемогли та відклали свято у Мюнхені.