Аугсбург та Майнц влаштували перестрілку в матчі з двома вилученнями

Майнц здобув непросту виїзну перемогу в матчі 4 туру Бундесліги проти Аугсбурга.

Гості забили двічі ще до 15 хвилини, але у другій половині першого тайму пропустили гол та отримали червону картку. Попри гру в меншості, Майнцу вдалося відзначитися втретє, але невдовзі Самюель Ессенде скоротив відставання Аугсбурга. Втім, конголезький нападник завадив своїй команді здійснити камбек, отримавши пряму червону картку на 70-й хвилині.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

4 тур, 20 вересня

Аугсбург – Майнц 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Зіб 13, 0:2 – Буркгардт 15, 1:2 – Шлоттербек 25, 2:3 – Буркгардт 49, 2:3 – Ессенде 57

Завдяки цій перемозі Майнц піднявся з 15 на 10 сходинку, а Аугсбург опустився з 11-ї на 12-ту. Втім, за підсумками туру обидві команди ще можуть опинитися нижче, адже інші клуби проведуть свої матчі 21 та 22 вересня.

У Другій Бундеслізі пройшов ще один шалений поєдинок – Дармштадт відігрався проти Шальке з 0:3.