Гоффенгайм розгромив Санкт-Паулі, Айнтрахт зіграв унічию із Фрайбургом у 7 турі Бундесліги
У неділю, 19 жовтня, відбулися заключні матчі 7 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Так, у першій зустрічі ігрового дня Фрайбург розписав гольову нічию з Айнтрахтом.
У другому поєдинку Гоффенгайм на виїзді розгромив Санкт-Паулі.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
7 тур, 19 жовтня
Фрайбург – Айнтрахт 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 – 2 Шергант, 1:1 – 18 Буркгардт, 1:2 – 38 Буркгардт, 2:2 – 87 Гріфо
Санкт-Паулі – Гоффенгайм 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 54 Туре, 0:2 – 59 Крамарич, 0:3 – 79 Премель
Нагадаємо, у суботу, 18 жовтня, відбулась низка матчів у межах 7 туру чемпіонату Німеччини з футболу.