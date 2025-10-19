Гоффенгайм розгромив Санкт-Паулі, Айнтрахт зіграв унічию із Фрайбургом у 7 турі Бундесліги

У неділю, 19 жовтня, відбулися заключні матчі 7 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Фрайбург розписав гольову нічию з Айнтрахтом.

У другому поєдинку Гоффенгайм на виїзді розгромив Санкт-Паулі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7 тур, 19 жовтня

Фрайбург – Айнтрахт 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 2 Шергант, 1:1 – 18 Буркгардт, 1:2 – 38 Буркгардт, 2:2 – 87 Гріфо

Санкт-Паулі – Гоффенгайм 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Туре, 0:2 – 59 Крамарич, 0:3 – 79 Премель

Нагадаємо, у суботу, 18 жовтня, відбулась низка матчів у межах 7 туру чемпіонату Німеччини з футболу.