Уніон на виїзді обіграв Фрайбург, Боруссія Д переграла Майнц у 27 турі Бундесліги

У неділю, 30 березня, двома матчами завершився 27 тур німецької Бундесліги.

Уніон Берлін на виїзді переграв Фрайбург. Це перемога дозволила столичному клубу на 8 очок відірватися від зони вильоту.

Боруссія Дортмунд вдома здолала Майнц. Завдяки тріумфу "джмелі" піднялися на 10 місце. Вони зберігають хороші шанси боротися за єврокубки.

Футбол – Бундесліга–2024/25

27 тур, 30 березня

Фрайбург – Уніон 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Хеллер (29), 1:1 – Хедіра (30), 1:2 – Ілич (48)

Боруссія Д – Майнц 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Баєр (39), 2:0 – Джан (42), 3:0 – Баєр (72), 3:1 – Небель (76)

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Нагадаємо, напередодні Баварія мінімально здолала Санкт–Паулі і зберегла лідерство.