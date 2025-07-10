Вінгер Вереса близький до переходу в Буковину – джерело

Вінгер Вереса Віталій Дахновський залишив народний клуб і не виступатиме у наступному сезоні в УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, головним кандидатом на 26-річного гравця є Буковина, в розташуванні якої Дахновський вже перебуває.

У сезоні 2024/25 футболіст зіграв 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись 3-ма голами та 2-ма асистами.

Раніше Верес оголосив про підписання 23-річного вінгера Сергія Стеня.

Напередодні клуб також продовжив контракти з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором клубу Юрієм Габовдою.