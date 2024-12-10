Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Реал Сосьєдад – Динамо Київ

У четвер, 12 грудня, київське Динамо проведе 6-й матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде іспанський Реал Сосьєдад.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Реале" у Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Реала Сосьєдад – 1,30;

Нічия – 5,40;

Перемога Динамо Київ – 11,50.

Після п'яти турів Ліги Європи Динамо має 0 балів в активі та посідає останнє місце. Натомість Реал Сосьєдад набрав 7 очок.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Реал Сосьєдад – Динамо Київ.

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