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Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Реал Сосьєдад – Динамо Київ

Денис Шаховець — 10 грудня 2024, 16:41
Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Реал Сосьєдад – Динамо Київ
ФК Динамо Київ

У четвер, 12 грудня, київське Динамо проведе 6-й матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде іспанський Реал Сосьєдад.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Реале" у Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Реала Сосьєдад – 1,30;
  • Нічия – 5,40;
  • Перемога Динамо Київ – 11,50.

Після п'яти турів Ліги Європи Динамо має 0 балів в активі та посідає останнє місце. Натомість Реал Сосьєдад набрав 7 очок.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Реал Сосьєдад – Динамо Київ.

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  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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