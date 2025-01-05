Тоттенгем – Ліверпуль: букмекери визначили фаворита півфіналу Кубку англійської ліги

Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє перший матч проти Тоттенгема у півфіналі Кубку англійської ліги.

Поєдинок відбудеться у середу, 8 січня, на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 6 лютого.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем першого поєдинку стануть підопічні Арне Слота з коефіцієнтом 1,70. На нічию дають 4,45, а успіх "шпор" оцінюється у 4,40.

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