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Арсенал – Ньюкасл: Букмекери визначили фаворита півфіналу Кубку англійської ліги

Микола Дендак — 5 січня 2025, 16:12
Арсенал – Ньюкасл: Букмекери визначили фаворита півфіналу Кубку англійської ліги
Мікель Меріно та Габріел Жезус

Лондонський Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, зіграє проти Ньюкасла в першому матчі півфіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 січня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 5 лютого.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем першого поєдинку стануть підопічні Мікеля Артети з коефіцієнтом 1,73. На нічию дають 4,00, а успіх Ньюкасла оцінюється у 4,70.

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