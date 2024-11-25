Щоб не забували: Будківський пояснив свої дії після голу у ворота Полісся

Нападник Зорі Пилип Будківський повернувся спиною і вказав на своє прізвище після забитого голу у ворота Полісся, щоб його не забували в Житомирі.

Про це він сказав у коментарі для УПЛ ТБ.

"Нічого, просто повернувся, в принципі, щоб не забували прізвище, що я грав у цій команді... Приємно повернутися, але, знаєте, трохи болісно відходив з клубу, тому, в принципі, для мене багато значило – забити сьогодні", – сказав Будківський.

Матч 14 туру УПЛ між Поліссям та Зорею завершився нічиєю з рахунком 1:1. Капітан Зорі відкрив рахунок на 64-й хвилині після помилки Бені Макуана, але житомирцям вдалося відігратися на останніх хвилинах основного часу завдяки голу Едуарда Сарапія.

Нагадаємо, попереднім клубом Будківського було якраз Полісся. За житомирську команду він виступав з початку сезону-2022/23. Досвідчений нападник допоміг "вовкам" виграти Першу лігу та вперше в історії клубу вийти в єврокубки, але з приходом нового головного тренера Імада Ашура виявився непотрібним.