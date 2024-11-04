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У США пограбували дім форварда Мілвокі Бакс

Олександр Булава — 4 листопада 2024, 15:26
У США пограбували дім форварда Мілвокі Бакс

Нападник Мілвокі Бакс Боббі Портіс заявив, що його дім пограбували невідомі.

Про це баскетболіст повідомив у соцмережі "Х", опублікувавши відео з камер спостереження.

Інцидент трапився під час суботньої гри Клівленда (113:114).

"Це місце я вважав своїм домом. Вчора, коли я був на своїй грі, в мій дім вдерлися, і вони забрали більшу частину моїх цінних речей", – сказав Портіс.

Нападник вважає, що це було цілеспрямоване пограбування, оскільки це сталося прямо на початку суботньої гри, і він подав заяву в поліцію.

27-річний Портіс вже 5 рік грає за Мілвокі. У цьому сезоні на його рахунку 6 матчів, в яких він всередньому набирав 11,0 очка, 7,7 підбирання та 1,0 передачі.

Напередодні грабіжники пограбували будинок дім зіркової футбольної пари.

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