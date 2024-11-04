У США пограбували дім форварда Мілвокі Бакс
Нападник Мілвокі Бакс Боббі Портіс заявив, що його дім пограбували невідомі.
Про це баскетболіст повідомив у соцмережі "Х", опублікувавши відео з камер спостереження.
Інцидент трапився під час суботньої гри Клівленда (113:114).
"Це місце я вважав своїм домом. Вчора, коли я був на своїй грі, в мій дім вдерлися, і вони забрали більшу частину моїх цінних речей", – сказав Портіс.
Нападник вважає, що це було цілеспрямоване пограбування, оскільки це сталося прямо на початку суботньої гри, і він подав заяву в поліцію.
27-річний Портіс вже 5 рік грає за Мілвокі. У цьому сезоні на його рахунку 6 матчів, в яких він всередньому набирав 11,0 очка, 7,7 підбирання та 1,0 передачі.
Напередодні грабіжники пограбували будинок дім зіркової футбольної пари.