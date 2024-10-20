Дім зіркової футбольної пари пограбували

Дім гравців Ювентуса, Дугласа Луїса і Аліші Леманн, пограбували ввечері 19 жовтня.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Вчора, 19 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії грав з Лаціо і здобув перемогу 1:0. Дуглас Луїс провів на полі всі 90 хвилин, а його дівчина, футболістка жіночої команди "Старої синьори" та один із головних секс-символів жіночого футболу, Аліша Леманн, була присутня на трибунах.

В цей час у домі пари побували грабіжники. Вони вкрали 11 годинників, а також прикраси Леманн. Загальна вартість вкрадених речей оцінюється в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Дуглас Луїс минулого літа перейшов з Астон Вілли до Ювентуса за 51,5 мільйони євро. Слідом за ним, до жіночої команди туринців перебралась Аліша Леманн.