Брюгге визначився з майбутнім Яремчука

Бельгійський Брюгге не розраховує на нападника збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляє Voetbal Nieuw.

Яремчук потрапив у список гравців, яких Брюгге хоче позбутися. Чемпіони Бельгії вже провели переговори з Трабзонспором, який зацікавлений у підписанні нападника.

Раніше повідомлялося, що бельгійці хочуть отримати за Яремчука приблизно 4 млн євро.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Сезон-2023/24 форвард провів на правах оренди за Валенсію, за яку у 29 матчах забив 4 голи.

Transfermarkt оцінює Яремчука в 4 млн євро.