Манчестер Юнайтед зумів оскаржити червону картку Фернандеша

Манчестер Юнайтед зумів оскаржити червону карту Бруну Фернандеша, тому гравець буде доступний на найближчі матчі Англійської Прем'єр ліги.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у матчі з Тоттенгемом на 42 хвилині капітан МЮ отримав пряму червону від арбітра Кріса Кавана за небезпечний фол проти Джеймса Меддісона.

Фернандеш через вилучення мав пропустити поєдинки проти Астон Вілли, Брентфорда та Вест Хема.

Цього сезону 30-річний португалець за "червоних дияволів" зіграв 9 поєдинків, у яких віддав 4 результативні передачі.