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Капітан Манчестер Юнайтед міг залишити клуб влітку

Андрій Яросименко — 19 жовтня, 12:10
Капітан Манчестер Юнайтед міг залишити клуб влітку
Бруну Фернандеш
Getty images

Хавбек англійського Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш міг залишити команду влітку 2024 року.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, португалець втомився від неодноразових невдач клубу, але врешті-решт залишився і підписав контракт після того, як клуб запанікував і уклав з ним нову угоду.

Манчестер Юнайтед придбав Фернандеша в січні 2020 року з португальського Спортінга. За хавбека англійський клуб заплатив 65 млн євро. У сезоні-2024/25 Бруну провів за МЮ 11 матчів, відзначившись чотирма гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зінедін Зідан може замінити Еріка Тен Гага на посаді наставника "червоних".

Нинішній головний тренер команди перебуває під тиском через невдалий старт у сезоні. На його місце вже розглядалися колишній тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич та тренер Штутгарта Себастьян Генесс.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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