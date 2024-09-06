Бруніньйо: Пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат
Бруніньйо
ФК Карпати
Бразильський атакувальний хавбек Бруніньйо пояснив перехід у львівські Карпати.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Дуже пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат. Для мене це перший досвід у Європі, але я знаю, що в Україні успішно виступали чимало бразильців, тож хочу виправдати довіру.
Мені дуже подобається агресивний атакувальний футбол. Я спілкувався з головним тренером і вірю в його ідеї. Думаю, що усі разом зможемо втілити їх на полі", — сказав Бруніньйо.
Зазначимо, що бразилець є універсальним гравцем. В основному грає на позиції атакувального півзахисника.
У стартових 5 матчах УПЛ сезону-2024/25 львів'яни набрали 5 очок, що дозволяє посідати 11 місце у турнірній таблиці.