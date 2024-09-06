Бруніньйо: Пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат

Бразильський атакувальний хавбек Бруніньйо пояснив перехід у львівські Карпати.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат. Для мене це перший досвід у Європі, але я знаю, що в Україні успішно виступали чимало бразильців, тож хочу виправдати довіру.

Мені дуже подобається агресивний атакувальний футбол. Я спілкувався з головним тренером і вірю в його ідеї. Думаю, що усі разом зможемо втілити їх на полі", — сказав Бруніньйо.