Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бруніньйо: Пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат

Олександр Булава — 6 вересня, 17:09
Бруніньйо: Пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат
Бруніньйо
ФК Карпати

Бразильський атакувальний хавбек Бруніньйо пояснив перехід у львівські Карпати.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже пишаюся тим, що відтепер — я гравець Карпат. Для мене це перший досвід у Європі, але я знаю, що в Україні успішно виступали чимало бразильців, тож хочу виправдати довіру.

Мені дуже подобається агресивний атакувальний футбол. Я спілкувався з головним тренером і вірю в його ідеї. Думаю, що усі разом зможемо втілити їх на полі", — сказав Бруніньйо.

Зазначимо, що бразилець є універсальним гравцем. В основному грає на позиції атакувального півзахисника.

У стартових 5 матчах УПЛ сезону-2024/25 львів'яни набрали 5 очок, що дозволяє посідати 11 місце у турнірній таблиці.

Карпати Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Бруніньо

Карпати

Полісся підпише вихованця Ашура
Оболонь підписала 18-річного захисника
Карпати посилили склад бразильським атакувальним півзахисником
Карпати заявили в УПЛ бразильського хавбека
УПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України

Останні новини