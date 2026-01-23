Робити такі коментарі не є ні корисним, ні правильним: британська поліція відповіла на жарт Інфантіно про фанатів

Головний констебль Марк Робертс, керівник відділу охорони порядку на футбольних матчах Національної ради керівників поліції Великої Британії розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно за його висловлювання про британських фанатів.

Про це повідомляє ESPN.

Намагаючись розвіяти побоювання щодо безпеки на майбутньому чемпіонаті світу в Північній Америці, Інфантіно на Всесвітньому економічному форумі в Давосі навів приклад чемпіонату світу 2022 року. Він заявив, що на мундіаль у Катарі було пролито багато критики, але підмітив, що:

"Коли м'яч почав котитися і почалася магія, у нас практично не було інцидентів. Вперше в історії жоден британець не був заарештований під час чемпіонату світу. Уявіть собі! Це дійсно щось особливе".

Поліціянт Сполученого Королівства заперечив цю риторику, наголосивши, що поведінка британських фанатів на мундіалях є нормою, а не винятком. Він підкріпив свої слова статистикою попередніх турнірів світової першості.

"Хоча ці слова можуть бути сказані жартома, робити такі коментарі не є ні корисним, ні правильним. Для довідки, поведінка британських уболівальників на чемпіонатах світу є нормою, а не чимось особливим. У Катарі не було затримань англійських чи валлійських уболівальників, у Росії – трьох англійських уболівальників затримали за дуже незначні правопорушення. У Бразилії – 15 затримань, з яких сім були спекулянтами квитками, а в Південній Африці – сім затримань за незначні правопорушення. З огляду на велику кількість уболівальників, які подорожують і платять великі гроші, щоб потрапити на чемпіонати світу, є багато інших країн, які становлять більшу проблему для організаторів".

До критики долучилася й Асоціація футбольних вболівальників, яка порадила Інфантіно зосередитися на забезпеченні доступних квитків, замість того щоб відпускати жарти на адресу фанатів.

