Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмолюк проти "червоних дияволів", Зінченко проти "чорних котів" у 6 турі АПЛ

Олексій Погорелов — 27 вересня 2025, 07:40
Ярмолюк проти червоних дияволів, Зінченко проти чорних котів у 6 турі АПЛ

Сьогодні, 27 вересня, програма шостого туру Англійської Прем'єр-ліги розпочнеться сімома матчами.

Черговий тур англійського чемпіонату відкриватимуть Єгор Ярмолюк та його Брентфорд. Хавбек збірної України готується до зустрічі з Манчестер Юнайтед, можливо, свого наступного клубу.

О 17:00 за київським часом паралельно проходитимуть чотири поєдинки: Крістал Пелес зіграє з Ліверпулем, Лідс прийматиме Борнмут, Манчестер Сіті зустрінеться з Бернлі, а у Челсі гостюватиме Брайтон.

О 19:30 потенційно (але малоймовірно) може відбутися українське протистояння: Ноттінгем Форест проти Сандерленда. На жаль, на відміну від "лісника" Олександра Зінченка, "чорний кіт" в особі Тімура Тутєрова у цьому сезоні грає у молодіжному чемпіонаті Англії. 20-річний нападник потрапив до заявки першої команди тільки на матч 1/32 фіналу Кубку ліги проти Гаддерсфілда (1:2), але на полі він не з'явився.

В останньому матчі даного ігрового дня Тоттенгем зіграє з Вулвергемптоном.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
6 тур, 27 вересня

  • 14:30 Брентфорд – Манчестер Юнайтед
  • 17:00 Крістал Пелес – Ліверпуль
  • 17:00 Лідс – Борнмут
  • 17:00 Манчестер Сіті – Бернлі
  • 17:00 Челсі – Брайтон
  • 19:30 Ноттінгем Форест – Сандерленд
  • 22:00 Тоттенгем – Вулвергемптон

Турнірна таблиця АПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест зумів дозаявити Олександра Зінченка на основний етап Ліги Європи.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бернлі Борнмут Брайтон Брентфорд Вулвергемптон Крістал Пелес Ліверпуль Лідс Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Сандерленд Тоттенгем Челсі Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

Два клуби АПЛ взимку вступлять у боротьбу за Довбика – ЗМІ
Аморім: Кожен матч для Манчестер Юнайтед має бути як останній
Манчестер Сіті продовжив контракт з 20-річним вихованцем
Клуб АПЛ продовжує зберігати інтерес до Довбика
Мареска розповів, коли Палмер відновиться від травми паха

Останні новини