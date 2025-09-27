Ярмолюк проти "червоних дияволів", Зінченко проти "чорних котів" у 6 турі АПЛ

Сьогодні, 27 вересня, програма шостого туру Англійської Прем'єр-ліги розпочнеться сімома матчами.

Черговий тур англійського чемпіонату відкриватимуть Єгор Ярмолюк та його Брентфорд. Хавбек збірної України готується до зустрічі з Манчестер Юнайтед, можливо, свого наступного клубу.

О 17:00 за київським часом паралельно проходитимуть чотири поєдинки: Крістал Пелес зіграє з Ліверпулем, Лідс прийматиме Борнмут, Манчестер Сіті зустрінеться з Бернлі, а у Челсі гостюватиме Брайтон.

О 19:30 потенційно (але малоймовірно) може відбутися українське протистояння: Ноттінгем Форест проти Сандерленда. На жаль, на відміну від "лісника" Олександра Зінченка, "чорний кіт" в особі Тімура Тутєрова у цьому сезоні грає у молодіжному чемпіонаті Англії. 20-річний нападник потрапив до заявки першої команди тільки на матч 1/32 фіналу Кубку ліги проти Гаддерсфілда (1:2), але на полі він не з'явився.

В останньому матчі даного ігрового дня Тоттенгем зіграє з Вулвергемптоном.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

6 тур, 27 вересня

14:30 Брентфорд – Манчестер Юнайтед

17:00 Крістал Пелес – Ліверпуль

17:00 Лідс – Борнмут

17:00 Манчестер Сіті – Бернлі

17:00 Челсі – Брайтон

19:30 Ноттінгем Форест – Сандерленд

22:00 Тоттенгем – Вулвергемптон

Турнірна таблиця АПЛ

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест зумів дозаявити Олександра Зінченка на основний етап Ліги Європи.