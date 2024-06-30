Дуже задоволений, що я тут: бразильський захисник про перехід у Полісся

21-річний бразильський центральний захисник Жоао Віалле пояснив свій перехід в житомирське Полісся.

Про це оборонець розповів пресслужбі клубу.

"Коли мене сповістили, про інтерес Полісся, я одразу зайшов в інтернет, щоб поцікавитися клубом та містом.

Одразу зʼясував, що тут грають бразильці. Я зв'язався з ними — почав розпитувати про все: про команду, країну.

Поклавши руку на серце — те, що я чув від них — і те, що я побачив — перевершило усі мої сподівання. Я дуже задоволений, що я тут.

У Поліссі мене в першу чергу вразили амбіції клубу. Те, що він так швидко за короткий період подолав шлях від Другої Ліги до УПЛ. Також структура клубу та плани на майбутнє. Я переконався, що все йде швидкими темпами. Тренувальний центр, база, академія, багато планів з розвитку — все рухається ефективно і швидко. Передусім, мене вразила швидкість", — сказав Віалле.