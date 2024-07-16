Вінісус підписав контракт з Шахтарем — Романо
Бразильський захисник Вінісус Тобіас підписав новий контракт із Шахтарем.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода "гірників" з оборонцем буде розрахована до 2029 року. Зазначається, що мадридський Реал, за який гравець виступав на правах оренди, вирішив не активовувати опцію викупу футболіста.
Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар ще в січні 2022 року, але після початку повномасштабного вторгнення його орендував Реал.
20-річний фулбек провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду — це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0). Втім, після того Карло Анчелотті не викликав Вінісіуса до основного складу.