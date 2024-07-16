Вінісус підписав контракт з Шахтарем — Романо

Бразильський захисник Вінісус Тобіас підписав новий контракт із Шахтарем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода "гірників" з оборонцем буде розрахована до 2029 року. Зазначається, що мадридський Реал, за який гравець виступав на правах оренди, вирішив не активовувати опцію викупу футболіста.

🟠⚫️🇧🇷 Understand Brazilian RB Vinicius Tobias has agreed to sign new five year deal at Shakhtar Donetsk.



Real Madrid didn’t trigger the buy option clause and Vinicius Tobias has returned to Shakhtar. pic.twitter.com/xDQ7K1XOpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар ще в січні 2022 року, але після початку повномасштабного вторгнення його орендував Реал.

20-річний фулбек провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду — це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0). Втім, після того Карло Анчелотті не викликав Вінісіуса до основного складу.