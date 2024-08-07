Визначилися фіналісти футбольного турніру на Олімпіаді серед жінок

Завершилися півфінальні матчі футбольного турніру серед жінок на Олімпійських іграх-2024.

Збірна США здобула вольову перемогу над Німеччиною. Зустріч завершилась у додатковий час, вирішальний гол на рахунку 23-річної Софії Сміт.

В іншому півфіналі національна команда Бразилії розібралась з Іспанією з рахунком 4:1.

Олімпійські ігри 2024, футбол

Півфінал, 6 серпня

США — Німеччина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 95 Сміт

Бразилія — Іспанія 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Паредес (автогол), 2:0 - 45+4 Габі, 3:0 - 72 Адріана, 3:1 - 85 Паральюело, 4:1 - 90+1 Керолін, 4:2 - 90+12 Паральюело

Вирішальний матч між США та Бразилією відбудеться у суботу, 10 серпня, о 18:00 за київським часом.

Напередодні стали відомі фіналісти футбольного турніру серед чоловіків.